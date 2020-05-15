Caner Erkin'in corona virüsü testi pozitif mi? Resmen açıkladı!
Beşiktaş'ta corona virüsü vakasına rastlanan ve ismi açıklanmayan 7 kişiden biri olduğu iddia edilen Caner Erkin, hakkında çıkan haberlere sert bir tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci corona virüsü testlerinde toplam 8 yeni vakaya rastlanırken, yalnızca başkan Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanmıştı.
Geriye kalan 7 kişiden bir tanesinin ise yıldız sol bek Caner Erkin olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Erkin, çıkan haberlere sert bir tepki gösterdi.
E-Nabız sistemi üzerinden test sonucunu video kaydı olarak yayınlayan tecrübeli futbolcu, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!" ifadelerini kullandı.
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 16:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Caner Erkin'in corona virüsü testi pozitif mi? Resmen açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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