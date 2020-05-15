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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Caner Erkin'in testi pozitif mi? Resmen açıkladı!

'in testi pozitif mi? Resmen açıkladı!

Caner Erkin'in corona virüsü testi pozitif mi? Resmen açıkladı!

'ta vakasına rastlanan ve ismi açıklanmayan 7 kişiden biri olduğu iddia edilen , hakkında çıkan haberlere sert bir tepki gösterdi.

'ta geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci testlerinde toplam 8 yeni vakaya rastlanırken, yalnızca başkan 'nin ismi açıklanmıştı.

Geriye kalan 7 kişiden bir tanesinin ise yıldız sol bek olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Erkin, çıkan haberlere sert bir tepki gösterdi.

E-Nabız sistemi üzerinden sonucunu video kaydı olarak yayınlayan tecrübeli futbolcu, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı
  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 16:16
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