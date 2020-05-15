Caner Erkin'in corona virüsü testi pozitif mi? Resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yapılan ikinci corona virüsü testlerinde toplam 8 yeni vakaya rastlanırken, yalnızca başkan Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanmıştı.

Geriye kalan 7 kişiden bir tanesinin ise yıldız sol bek Caner Erkin olduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Erkin, çıkan haberlere sert bir tepki gösterdi.

E-Nabız sistemi üzerinden test sonucunu video kaydı olarak yayınlayan tecrübeli futbolcu, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!" ifadelerini kullandı.