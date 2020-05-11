'Kim futbolu özledi'
Adem Ljajic dün Instagram'dan futbol sevgisini bir kez daha gösterdi. Sırp futbolcu, elini kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıp altına "Kim futbolu özledi" notunu düştü.
Adem Ljajic dün Instagram'dan futbol sevgisini bir kez daha gösterdi. Sırp futbolcu, elini kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıp altına "Kim futbolu özledi" notunu düştü. Ljajic'in gönderisi on binlerce beğeni aldı.
- 11.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
'Kim futbolu özledi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.