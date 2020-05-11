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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'Kim futbolu özledi'

'Kim futbolu özledi'

dün Instagram'dan sevgisini bir kez daha gösterdi. Sırp futbolcu, elini kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıp altına "Kim futbolu özledi" notunu düştü.

Adem Ljajic dün Instagram'dan sevgisini bir kez daha gösterdi. Sırp futbolcu, elini kaldırdığı bir fotoğraf paylaşıp altına "Kim futbolu özledi" notunu düştü. Ljajic'in gönderisi on binlerce beğeni aldı.

  1. 11.5.2020
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