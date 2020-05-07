Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de Caner Erkin ile ilgili yapılan plan da ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...
7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46
Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı kötü sonuçlar ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Yaşanan kötü gidişatın ardından lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Önceliği sol bek ve stoper transferine veren Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin dumurumu da merak konusu olmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtildi.

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