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Fenerbahçe'nin Caner Erkin planı belli oldu!

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak için yıldız isimleri de listesine eklemişti. Önceliği sol bek transferine veren Fenerbahçe'de Caner Erkin ile ilgili yapılan plan da ortaya çıktı. İşte son gelişmeler...

7 Mayıs 2020 Perşembe 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





