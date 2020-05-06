Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Avrupa devlerini peşine takan golcü futbolcunun transferi hakkında flaş sözler söyledi. Ademi, Muriqi'le ilgilenen kulüpleri bir bir açıkladı.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 23:45
Güncelleme: 06.05.2020 23:45
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'le ilgilenen takımları resmen açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takıma Çaykur Rizespor'dan transfer olan Kosovalı futbolcu gösterdiği performansla parmak ısırttı.
İstekli ve mücadeleci yapısı, hava toplarındaki becerisi ve son vuruşlardaki başarısıyla ön plana çıkan Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi.
Bu sezon 13 gol ve 5 asistlik performansıyla Süper Lig'e damga vuran 26 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerini peşine taktı.
Fenerbahçe'nin de transfere kaynak yaratmak amacıyla Vedat Muriqi'i satış listesine koyduğu öne sürüldü.