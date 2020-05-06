Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Avrupa devlerini peşine takan golcü futbolcunun transferi hakkında flaş sözler söyledi. Ademi, Muriqi'le ilgilenen kulüpleri bir bir açıkladı.
6 Mayıs 2020 Çarşamba 23:45 Güncelleme: 06.05.2020 23:45
Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'le ilgilenen takımları resmen açıkladı.


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Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

Sarı-lacivertli takıma Çaykur Rizespor'dan transfer olan Kosovalı futbolcu gösterdiği performansla parmak ısırttı.

Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

İstekli ve mücadeleci yapısı, hava toplarındaki becerisi ve son vuruşlardaki başarısıyla ön plana çıkan Vedat Muriqi transferin gözdesi konumuna geldi.

Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

Bu sezon 13 gol ve 5 asistlik performansıyla Süper Lig'e damga vuran 26 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerini peşine taktı.

Vedat Muriqi'e teklif yapan takım resmen açıklandı!

Fenerbahçe'nin de transfere kaynak yaratmak amacıyla Vedat Muriqi'i satış listesine koyduğu öne sürüldü.

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