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Galatasaray'dan bomba hamle! Arda Turan ve Caner Erkin...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü nedeniyele liglere verilen arayı iyi değerlendiren Cimbom, çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon yerli oyuncu ağırlıklı, uygun bütçeli bir takım kurma hedefinde olan Galatasaray'da gündeme ara transfer döneminde de adı anılan Arda Turan ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin geldi. İşte dev transfere dair detaylar ve tüm gelişmeler...
9 Mayıs 2020 Cumartesi 10:50
Güncelleme: 09.05.2020 10:50
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Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda yerli rotasyonunu genişletmeyi ve bütçesine uygun bir takım oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü.
Cimbom'da bu 3 ismin dışında Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Nazım Sangare, Mert Çetin, Mert Müldür, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi isimler de gündemde yer alıyor.
Galatasaray'da yerli transfer harekatı için arayışlar sürerken, sarı-kırmızılıların eski futbolcuları Arda Turan ve Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Ajansspor'un haberine göre, bu sezon devre arasında transferi gündeme gelen ama gerçekleşmeyen eski kaptan Arda Turan, dönüş hazırlığında.