Galatasaray'dan bomba hamle! Arda Turan ve Caner Erkin...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü nedeniyele liglere verilen arayı iyi değerlendiren Cimbom, çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon yerli oyuncu ağırlıklı, uygun bütçeli bir takım kurma hedefinde olan Galatasaray'da gündeme ara transfer döneminde de adı anılan Arda Turan ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin geldi. İşte dev transfere dair detaylar ve tüm gelişmeler...