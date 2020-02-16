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16 Şubat 2020, Pazar
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Şimdi gözler Avrupa’da

Şimdi gözler Avrupa’da

'ı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren 'de gözler, maçına çevrildi.

'ı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren 'de gözler, maçına çevrildi. Turuncu- lacivertli takım, perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Bugün izin yapacak olan Başakşehir yarın devam edecek.
  1. 16.2.2020
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