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04 Şubat 2020, Salı
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’de keyifler yerinde

Başakşehir’de keyifler yerinde

, iki günlük iznin ardından lider 'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı.

, iki günlük iznin ardından lider 'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına başladı. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kaleyle idman biterken, futbolcuların son derece moralli ve hırslı gözükmesi dikkati çekti. Turuncu- lacivertliler, bugün çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.
  1. 4.2.2020
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