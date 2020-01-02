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02 Ocak 2020, Perşembe
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Şehir’e süper kanat

Şehir’e süper kanat

Hırvatistan basını, 'e Gorica'nın yıldız kanat oyuncusu Lovric'i yazdı. Turuncu-lacivertlilerin, transferde en ısrarcı kulüp olduğu belirtilirken, Hırvatların sözleşmesi 2022'de bitecek olan Lovric için 5 milyon euro istediğini öne sürdü.

Hırvatistan basını, 'e Gorica'nın yıldız kanat oyuncusu Lovric'i yazdı. Turuncu-lacivertlilerin, transferde en ısrarcı kulüp olduğu belirtilirken, Hırvatların sözleşmesi 2022'de bitecek olan Lovric için 5 milyon euro istediğini öne sürdü. 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 19 maçta 10 gol, 7 asistle dikkati çekti.
  1. 2.1.2020
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