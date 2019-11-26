Başakşehir Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında evinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 26.11.2019
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
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