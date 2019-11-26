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26 Kasım 2019, Salı
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Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Roma maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol , Avrupa Ligi’nin 5. haftasında evinde Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 26.11.2019
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