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25 Kasım 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir Roma maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol , 'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında temsilcisi ile yapacağı J Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Temsilcimiz , J Grubu 5. haftasında perşembe günü sahasında temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı.

Öte yandan idmanı, Medipol Başakşehir taraftarı da takip etti. Teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 25.11.2019
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