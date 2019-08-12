UEFA'dan Okan Buruk'a ceza!
UEFA, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk'a 1; futbolcu Aurelien Chedjou'ya ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aurelien Chedjou'ya maç görevlisine küfürlü bir dil kullanılması sebebiyle, Okan Buruk'a ise hakem emirlerine uyulmaması dolayısıyla ceza verildiği aktarıldı. UEFA ayrıca Medipol Başakşehir'e, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verildiğini de bildirdi.
- 12.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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