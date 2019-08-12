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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'dan 'a ceza!

UEFA'dan Okan Buruk'a ceza!

, 'in teknik direktörü 'a 1; futbolcu 'ya ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'ya maç görevlisine küfürlü bir dil kullanılması sebebiyle, 'a ise hakem emirlerine uyulmaması dolayısıyla ceza verildiği aktarıldı. UEFA ayrıca 'e, takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 5 bin 250 Euro para cezası verildiğini de bildirdi.

  1. 12.08.2019
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