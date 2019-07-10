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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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yönetiminden 'a ziyaret

Başakşehir yönetiminden İsmet Yıldırım'a ziyaret

İstanbul Futbol Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Belediye Başkanı 'ı makamında ziyaret etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ziyaretle ilgili olarak, "Geçmiş dönemde kulübümüzde tesislerden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan Yıldırım'a vermiş olduğu emekler için teşekkür edilirken, yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu." denildi.

  1. 10.07.2019
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