Başakşehir yönetiminden İsmet Yıldırım'a ziyaret

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ziyaretle ilgili olarak, "Geçmiş dönemde kulübümüzde tesislerden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan Yıldırım'a vermiş olduğu emekler için teşekkür edilirken, yeni görevinde başarı dileklerinde bulunuldu." denildi.