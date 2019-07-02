Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Buruk ayrıca Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edilen Edin Visca'nın geleceği hakkında önemli sözler sarf etti. Okan Buruk, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği eski öğrencisi Muriç'e de değindi. İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları... Fotomaç.com.tr son dakika transfer haberleri...

2 Temmuz 2019 Salı 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





