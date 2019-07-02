HaberlerGaleriBaşakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Buruk ayrıca Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edilen Edin Visca'nın geleceği hakkında önemli sözler sarf etti. Okan Buruk, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği eski öğrencisi Muriç'e de değindi. İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları... Fotomaç.com.tr son dakika transfer haberleri...
2 Temmuz 2019 Salı 19:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Medipol Başakşehir suskunluğunu bozdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçen sezon 8 puan farkla öndeyken şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertlilerde takımdaki birçok oyuncusuna teklifler vardı.
Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın göz hapsinde olan futbolcuları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
İşte Buruk'un açıklamalarından satır başları...
ONUNLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTERİM Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki golcüsü hakkında konuşan Okan Buruk, ''Düşündüğümüz oyunculardan birisi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin teklifleri var.
Benim çok beğendiğim ve tanıdığım bir oyuncu. Onunla çalışmak isterim. Burada karar Çaykur Rizespor'un.