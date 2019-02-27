Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Lider Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından start verdi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
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