Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Lider Medipol , iki günlük iznin ardından Evkur maçı hazırlıklarına başladı.

Medipol , 'de 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından start verdi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 27.02.2019
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