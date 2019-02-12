Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen Clichy'nin tedavisine başlandığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden Medipol Başakşehir'de sakatlık yaşayan Gael Clichy'nin sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı.
Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
- 12.2.2019 13:54
- Güncelleme: 12.2.2019 15:58
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.