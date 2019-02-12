Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden Medipol Başakşehir'de sakatlık yaşayan Gael Clichy'nin sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."