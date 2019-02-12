Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri 'den Clichy açıklaması

'den Clichy açıklaması

Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen Clichy'nin tedavisine başlandığı bildirildi.

'in 21'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor ile mücadele eden 'de sakatlık yaşayan 'nin sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Gael Clichy'nin sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

  1. 12.2.2019 13:54
  2. Güncelleme: 12.2.2019 15:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'den Clichy açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN