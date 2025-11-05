GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 5 Kasım Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta, 5 Kasım bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar, bugün de en yüksek puanı alabilmek ve altınları kazanabilmek için hünerlerini sergiledi. Peki, 5 Kasım Gelinim Mutfakta bugün birinci kim oldu? Kim çeyrek altının sahibi oldu? Tüm detaylar ve yarışmacıların puan tablosu haberimizde…

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 10:34
Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta, 5 Kasım 2025 bölümünde izleyicisiyle buluştu. Yarışmacılar bugün de çeyrek altın kazanmak ve haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Bugün Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Yarışmacıların aldığı puanlar haberimizde detaylı olarak paylaşıldı. İzleyiciler, hem puan durumunu hem de günün kazananını merakla takip ediyor. Peki, 5 Kasım bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 4 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan gelini Tuğba oldu.

Gelinim Mutfakta 15 Ekim

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

