CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? Futbolseverlerin son dönemde en çok merak ettiği genç yeteneklerden biri olan Can Uzun'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Performansı, milli takım tercihi ve transfer ihtimalleriyle sık sık gündeme gelen Can Uzun, Türk futbolunun da gelecekteki yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Uzun kimdir? Can Yılmaz Uzun kaç yaşında, nereli?

Can Uzun kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren, Türk asıllı Almanya doğumlu bir futbolcu olan 19 yaşındaki Can Uzun, Almanya'nın Regensburg şehrinde doğmuş, futbola Nürnberg altyapısında başlamıştır. Kariyerini Eintracht Frankfurt formasıyla sürdürmektedir. Peki, Can Uzun kimdir? Can Uzun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CAN YILMAZ UZUN KİMDİR?

Can Yılmaz Uzun 11 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Uzun, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Günümüzde Eintracht Frankfurt forması giymektedir. Almanya doğumlu olan Uzun, Türkiye'nin genç millî takımlarında forma giymiştir.

CAN UZUN'UN KARİYERİ

Uzun Regionalliga Bayern'de oynadığı dört maçtan sonra Nisan 2023'te FC Nürnberg II'ye çağrıldı. Mayıs 2023'te FC Nürnberg'in as takımına alındı. 3 kez 2. Bundesliga liginde forma giydi. 2023-24 DFB-Pokal turnuvasının ilk turunda üç gol atarak Nürnberg'in turnuvanın ilk turunda beşinci lig kulübü FC Oberneuland'a karşı 9-1'lik net bir skorla galip gelmesinde önemli rol oynadı.

İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç...
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" 09:33
İskoçya-Belarus maçı ne zaman? İskoçya-Belarus maçı ne zaman? 09:28
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11