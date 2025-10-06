CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 6 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 6 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler bugün kim kazandı ve çeyrek altını hangi gelinin aldığı merak ediyor. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları yakından takip ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 6 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 12:03
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 6 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 6 Ekim bölümünde gelinler jüri karşısında yeteneklerini sergiledi, izleyiciler ise çeyrek altını kazanan ismi merak etti. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları ile çeyrek altın kazananın bilgileri detaylı olarak paylaşılacak. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 6 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında bu haberi güncelleyeceğiz, takipte kalın!

GELİNİM MUTFAKTA EN SON KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da son bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN TOPLAM PUAN DURUMU 3 EKİM 2025 CUMA

Miyase- 64 puan

Şevval- 60 puan

Tuğba- 78 puan

Hanife- 63 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EKİM 2025

Miyase- 21 puan

Şevval- 11 puan

Tuğba- 14 puan

Hanife- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 EKİM 2025

Tuğba- 19 puan

Miyase- 13 puan

Sevval- 5 puan

Hanife- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2025 SALI

Hanife- 17 puan

Tuğba- 13 puan

Miyase- 8 puan

Sevval- 16 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında bu haberi güncelleyeceğiz, takipte kalın!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 6 EKİM 2025 PAZARTESİ

Gelinim Mutfakta yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak? Kim birinci olarak çeyrek altının sahibi olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

GELİNİM MUTFAKTA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta elenen isim Şevval oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

