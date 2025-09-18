CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Eylül | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni sezon heyecanı devam ediyor. Gelinler, haftayı birinci olarak tamamlamak için kıyasıya rekabet etmeyi sürdürüyor. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazananın altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanı alan gelin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 18 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 11:47
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 18 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL | Gelinim Mutfakta'nın 1674. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gelinim Mutfakta'da haftayı hangi yarışmacının birinci tamamlayacağı merak edilirken, 18 Eylül Perşembe günü çeyrek altın kazanan gelin araştırılıyor. Haftayı 10 bilezikle kapatmak isteyen gelinler hata yapmak istemezken, hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 18 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? İşte Gelinim Mutfakta son bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL KİM KAZANDI?

18 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

17 Eylül Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu.

