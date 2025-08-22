CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE? | Creed 2 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Steven Caple Jr.'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Creed 2: Efsane Yükseliyor filminin konusu ne? Creed 2: Efsane Yükseliyor oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
2015 yapımı Creed: Efsanenin Doğuşu'nun devamı olan filmde hayat, genç boksör Adonis Creed için adeta denge sağlama mücadelesi haline gelmiştir. Bir sonraki büyük dövüşü için aldığı eğitim ve kişisel yükümlülüklerinin arasında denge sağlamaya çalışan Adonis, çok yakında ailesinin geçmişiyle bağları olan bir rakiple karşı karşıya gelecektir. Rocky ve Adonis ortak miraslarıyla yüzleşecek, savaşmaya değecek olan şeyleri sorgulayacak ve hiçbir şeyin ailenden daha önemli olmadığını keşfedeceklerdir.
Rocky Balboa'ya bir kez daha Sylvester Stallone'un hayat verdiği devam halkasında, genç boksör Adonis Creed'i ise Michael B. Jordan canlandırıyor. Rocky evreninin ikonik kötü adamı Rus boksör Ivan Drago'nun da serinin hayranlarının karşısına çıktığı yapımda, Dolph Lundgren'in canlandırdığı Drago'nun oğlu Vitor'u ise Romen boksör Florian "Big Nasty" Munteanu canlandırıyor. Filmin kadrosunda, Adonis'in aşık olduğu Bianca rolünde ise, "Thor: Ragnarok" ile yıldızı parlayan Tessa Thompson da yer alıyor.
CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR OYUNCULARI KİM?
- Michael B. Jordan
- Sylvester Stallone
- Tessa Thompson
- Dolph Lundgren
- Brigitte Nielsen
- Wood Harris
- Russell Hornsby
- Phylicia Rashad
- Milo Ventimiglia
- Robbie Johns
- Jacob Duran
- Angelina Shipilina
- Andre Ward
- Ivo Nandi
- Max Kellerman
- Christopher Mann
- Corey Calliet
- Emily-Grace Murray
- Zack Beyer
- Jim Lampley
- Pete Postiglione
- Roy Jones Jr.
- Dana E. Glauberman
- Scott Van Pelt
- Linda Cohn
- Ana Gerena
- Adrian's Waitress
- John Jezior
- Chrisdine King
- Dmitry Torgovitsky
- Maverick McDaniel
- Charles W Harris III
- Tony Bellew
- Carl Weathers
- DJ Walton
- Amanda Cerny
- Robbie Jones
- Richie Acevedo
- Michael Buffer
- Kenny Bayless
- Gabrielle Miller
- Diezel Ramos
- Jürgen Prochnow
- John Martino
- Shayna Ryan
- Robert Douglas
- Alessandro Rossi
CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Amerikan yapımı Creed 2: Efsane Yüskeliyor filmi 2018 yapımıdır.