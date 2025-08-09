Uçak (Plane) filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Uçak filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jean-François Richet'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Uçak filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Uçak, hasar gören uçağı indirdiği adada kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulan pilot Brodie ve yolcuların mücadelesini konu ediyor. Pilot olan Brodie Torrance'ın kullandığı uçak, yakalandıkları fırtınada büyük hasar alır. Acil iniş yapmak zorunda kalan Torrance, uçağı başarılı bir şekilde bir adaya indirerek yolcuların hayatını kurtarır. Ancak iniş yaptıkları yer, savaş alanına dönmüş bir bölgedir. Yolcular, tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındıklarında, onlar için hayatta kalma mücadelesi şimdi başlar. Hem kendi hem de yolcuların hayatını kurtarmak için Torrence, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'den yardım istemek zorunda kalır.

UÇAK OYUNCULARI KİM?

Gerard Butler

Mike Colter

Daniella Pineda

Kelly Gale

Tony Goldwyn

Evan Dane Taylor

Lilly Krug

Joey Slotnick

Tara Westwood

Kate Rachesky

Jeff Francisco

Haleigh Hekking

Quinn McPherson

Yoson An

Michelle Cortés

Oliver Trevena

Pete Scobell

Otis Winston

Michelle Lee

Mark LaBella

Rose Eshay

Ricky Robles Cruz

Ariel Felix

Heather Seiffert

Matthew Valeña

Jessica Nam

James Sang Lee

Jeremy Denzlinger

Remi Adeleke

Paul Ben-Victor

Modesto Lacen

Amber Rivera

Claro de los Reyes

Jeffrey Holsman

Trailblazer Captain

Angel Fabián Rivera

John J. Shim

UÇAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Uçak filminin yapım yılı 2023'tür.