Uçak (Plane) filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Uçak filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jean-François Richet'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Uçak filminin konusu ne? Uçak oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
UÇAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Uçak, hasar gören uçağı indirdiği adada kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulan pilot Brodie ve yolcuların mücadelesini konu ediyor. Pilot olan Brodie Torrance'ın kullandığı uçak, yakalandıkları fırtınada büyük hasar alır. Acil iniş yapmak zorunda kalan Torrance, uçağı başarılı bir şekilde bir adaya indirerek yolcuların hayatını kurtarır. Ancak iniş yaptıkları yer, savaş alanına dönmüş bir bölgedir. Yolcular, tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındıklarında, onlar için hayatta kalma mücadelesi şimdi başlar. Hem kendi hem de yolcuların hayatını kurtarmak için Torrence, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'den yardım istemek zorunda kalır.
UÇAK OYUNCULARI KİM?
Gerard Butler
Mike Colter
Daniella Pineda
Kelly Gale
Tony Goldwyn
Evan Dane Taylor
Lilly Krug
Joey Slotnick
Tara Westwood
Kate Rachesky
Jeff Francisco
Haleigh Hekking
Quinn McPherson
Yoson An
Michelle Cortés
Oliver Trevena
Pete Scobell
Otis Winston
Michelle Lee
Mark LaBella
Rose Eshay
Ricky Robles Cruz
Ariel Felix
Heather Seiffert
Matthew Valeña
Jessica Nam
James Sang Lee
Jeremy Denzlinger
Remi Adeleke
Paul Ben-Victor
Modesto Lacen
Amber Rivera
Claro de los Reyes
Jeffrey Holsman
Trailblazer Captain
Angel Fabián Rivera
John J. Shim
UÇAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Uçak filminin yapım yılı 2023'tür.