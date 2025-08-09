Rocky Balboa filminin konusu ne? Rocky Balboa oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rocky Balboa filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Sylvester Stallone'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Rocky Balboa filminin konusu ne? Rocky Balboa oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NE?
Unutulmayan Rocky Balboa şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor? Bundan otuz kadar uzun yıllar önce efsane bir boksör olan İtalyan Aygırı Rocky Balboa, onca kahramanlıktan sonra artık köşesine çekilmiştir çünkü artık yaşlanmıştır. Bir restoranda eski anılarını paylaşarak sürdürmektedir yaşamını. Ruhunda değişen hiçbir şey yoktur. Halen aynı savaşçıdır o ancak bedeni aynı durumda değildir. Öte yandan sevgili oğlu hep meşguldur. Bir gün bir bilgisayar simülasyon oyunu aracılığı ile Dixon ile karşı karşıya gelecektir. Dixon'ın menejeri gerçek bir maç talep eder. Son kez kendini göstermek isteyen Rocky için bir kez daha zafer zamanıdır.
ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİM?
ROCKY BALBOA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Rocky Balboa filminin yapım yılı 2006'dır.