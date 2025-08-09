Rocky Balboa filminin konusu ne? Rocky Balboa oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Rocky Balboa filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Sylvester Stallone'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Rocky Balboa filminin konusu ne? Rocky Balboa oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NE?

Unutulmayan Rocky Balboa şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor? Bundan otuz kadar uzun yıllar önce efsane bir boksör olan İtalyan Aygırı Rocky Balboa, onca kahramanlıktan sonra artık köşesine çekilmiştir çünkü artık yaşlanmıştır. Bir restoranda eski anılarını paylaşarak sürdürmektedir yaşamını. Ruhunda değişen hiçbir şey yoktur. Halen aynı savaşçıdır o ancak bedeni aynı durumda değildir. Öte yandan sevgili oğlu hep meşguldur. Bir gün bir bilgisayar simülasyon oyunu aracılığı ile Dixon ile karşı karşıya gelecektir. Dixon'ın menejeri gerçek bir maç talep eder. Son kez kendini göstermek isteyen Rocky için bir kez daha zafer zamanıdır.

ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Burt Young

Talia Shire

Milo Ventimiglia

Tony Burton

Antonio Tarver

Geraldine Hughes

James Francis Kelly III

Mike Tyson

A.J. Benza

Pedro Lovell

Dana Jacobson

LeRoy Neiman

Henry G. Sanders

Ana Gerena

Michael Buffer

Larry Merchant

Jim Lampley

Lou DiBella

Brian Kenny

Bert Sugar

Jay Crawford

Skip Bayless

Max Kellerman

Dolph Lundgren

Barney Fitzpatrick

Mr. T

Angelyna Martinez

Stu Nahan

Kevin King Templeton

Lahmard Tate

Frank Stallone

Don Sherman

Nick Baker

Kevin Nash

Vale Anoai

Tim Curry

Artur Vakha

Vinod Kumar Alva

Anzhelika Nevolina

Gunnar Peterson

Tobias Segal

Mark De Alessandro

Joe Cortez

Geliy Sysoev

Brad Jacobowitz

Peter Bucossi

Aleksandr Bolshakov

Marc Ratner

Tony Devon

ROCKY BALBOA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rocky Balboa filminin yapım yılı 2006'dır.