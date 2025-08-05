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Haberler Magazin Sessiz Saat (The Silent Hour) filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sessiz Saat (The Silent Hour) filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Brad Anderson'un oturduğu ve başrollerini Joel Kinnaman, Sandra Mae Frank ve Mekhi Phifer'in paylaştığı Sessiz Saat filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim türündeki 2024 yapımı Sessiz Saat hakkında arama motorlarında araştırılan 'Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 14:05
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Sessiz Saat (The Silent Hour) filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sessiz Saat filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brad Anderson'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SESSİZ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Bostonlu bir dedektif, görev başında geçirdiği bir kazanın ardından işitme güçlüğü çeker. Polisin aydınlatması gereken bir cinayetin sağır tanığının tercümanı olur. Dedektif, bu süreçte cinayet tanığını ortadan kaldırmaya çalışan yozlaşmış polislerden oluşan bir ekiple yüzleşmek zorunda kalır.

SESSİZ SAAT OYUNCULARI KİM?

Joel Kinnaman

Sandra Mae Frank

Mark Strong

Mekhi Phifer

Katrina Lupi

Michael Eklund

Djinda Kane

Becky Camilleri

Jonathan Koensgen

Chris Dingli

Mike Parish

Jamaal Grant

Sean James Sutton

Anthony Grant

Matthew Camilleri

Shane Rowe

SESSİZ SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sessiz Saat filminin yapım yılı 2024'tür.

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