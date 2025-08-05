Sessiz Saat (The Silent Hour) filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sessiz Saat filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Brad Anderson'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sessiz Saat filminin konusu ne? Sessiz Saat oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
SESSİZ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Bostonlu bir dedektif, görev başında geçirdiği bir kazanın ardından işitme güçlüğü çeker. Polisin aydınlatması gereken bir cinayetin sağır tanığının tercümanı olur. Dedektif, bu süreçte cinayet tanığını ortadan kaldırmaya çalışan yozlaşmış polislerden oluşan bir ekiple yüzleşmek zorunda kalır.
SESSİZ SAAT OYUNCULARI KİM?
Joel Kinnaman
Sandra Mae Frank
Mark Strong
Mekhi Phifer
Katrina Lupi
Michael Eklund
Djinda Kane
Becky Camilleri
Jonathan Koensgen
Chris Dingli
Mike Parish
Jamaal Grant
Sean James Sutton
Anthony Grant
Matthew Camilleri
Shane Rowe
SESSİZ SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Sessiz Saat filminin yapım yılı 2024'tür.