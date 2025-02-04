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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Şubat Salı 2025

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Şubat Salı 2025

Survivor 2025, 4 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 4 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 4 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 20:50
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 Şubat Salı 2025

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 4 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 4 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 4 ŞUBAT 2025?

Survivor 2025 yarışmasının 4 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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