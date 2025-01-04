MasterChef yeni bölüm yok mu, neden yok? | Masterchef final ne zaman 2025?

Masterchef, sevilen jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla programı takip edenlerin akşamlarına renk katıyor. 7'den 70'e herkesin heyecanla takip ettiği, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği aşçılık programının yeni bölümü bir süredir yayınlanmıyor. Program, yayın akışında da yer almadı. Peki Masterchef yeni bölüm yok mu, neden yok? Masterchef yeni bölüm ne zaman?
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?
Masterchef yeni bölümü, Surivivor yeni sezonunun başlamasından dolayı yok.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Masterchef'in yeni bölümü, 9 Ocak Perşembe günü yayımlanacak.
MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'de Semih, Onur, Kerem ve Eda'nın kaldığı son 4'te final yarışı 11 Ocak 2025 Cumartesi olarak açıklandı.