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24 Şubat Başak Dolunayı - Burçlara etkisi nasıl olacak?

Başak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? Balık, Başak, Yay ve İkizler dolunaydan nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:30
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24 Şubat Başak Dolunayı - Burçlara etkisi nasıl olacak?

Türkiye saati ile 15:30'da 5 derece Başak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay Satürn ve Merkür etkili olacak.

En yüksek etkiyi; İkizler, Başak, Balık ve Yay burçları alıyor. Bu dönemde kusurlu olarak gördüğümüz konuları düzeltmek üzerine çalışmaya yönelebiliriz.

Doğum haritanızda başak, balık, ikizler, yay burçlarında 0-10 derece aralığında gezegeniniz varsa daha yoğun etki alabilirsiniz. Başak burcu hangi evinizi kesiyorsa o ev konuları ile alakalı gündemler yaşayabilirsiniz. Bu burçlarda gezegenleri olanlar karşılaştıkları durumlarda mantıklı davranırlarsa mükafatını alırlar. Boğa, yengeç, akrep, oğlak burçlarında gezegen yerleşimi olanlar maddi gelişmelerle ilgili haberler alabilirler.

Kilo vermek isteyenler için sağlıklı yaşama adım atabilecekleri bir dolunay olabilir. Sağlık açısından bağırsak ve sindirim sorunları tetiklenebilir.

Dolunaylar güncelliğini yitirmiş olan durumları bırakma zamanıdır. Başak ise hasat zamanını temsil eder. Karmik hesapların kesileceği, Hak edişlerin alınacağı bir dönemdir. Balık-Başak aksındaki bu dolunay, madde ile mana, somut ile soyut değerler ile ilgili konuları gündeme getirecek. Yaşamın bir denge olduğunu unutmayalım.

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