Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 28 Ocak Pazar

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 28 Ocak Pazar

Survivor All Star 2024, 28 Ocak Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 28 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 28 Ocak Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 00:50
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? - SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 28 Ocak Pazar

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 28 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 28 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 28 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf MAVİ TAKIM oldu.

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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 28 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 28 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümün sonunda eleme adayı PINAR oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay

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