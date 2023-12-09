Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 9 ARALIK 2023

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 9 ARALIK 2023

TV 8'in ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. MasterChef'in 9 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık mücadelesi verirken, eleme adayı da belli olacak. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:01
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 9 ARALIK 2023

MasterChef 2023 All Star'da bu hafta eleme heyecanı var. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 9 Aralık Cumartesi akşamı yayımlanan bölümde belli oluyor. Bu akşam MasterChef'te yarışmacılar hazırladıkları tatları şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef bu hafta 4. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 9 Aralık 2023 tarihli bölümünde kimin dokunulmazlığı kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 9 Aralık Cumartesi günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayı henüz belli olmadı. Bu haftanın 4. eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine güncel bilgiler eklenecektir.

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