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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te bu hafta yine dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları en iyi Ratatuy'u yapmak için ikili düelloya çıkarak kıyasıya mücadele ediyor. Mücadelenin sonunda potaya giden isim belli oluyor. Peki, Masterchef dokunulmazlık oyununu hamgi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:01
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'in 6 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello düzenleniyor. Düello sonunda en başarısız yemeği yapan kişi eleme potasına gidiyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef 6 Aralık Salı dokunulmazlık kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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