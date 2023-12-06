MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'in 6 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasında düello düzenleniyor. Düello sonunda en başarısız yemeği yapan kişi eleme potasına gidiyor. Masterchef dokunulmazlık oyunu kim hangi takım kazandı? Masterchef 6 Aralık potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef 6 Aralık Salı dokunulmazlık kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.