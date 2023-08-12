MASTERCHEF SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 12 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu! Yaşlısından gencine her kesimin severek takip ettiği MasterChef yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. 12 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu? sorusu da yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Yarışmanın 55. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda uzak doğu mutfaklarının ünlü ismi Cheng Lu şef konuk oldu. Yarışmacılar, Cheng Lu şefin örnek olarak gösterdiği tabakları yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki, 12 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 12 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan 55. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda Cheng Lu şef konuk oldu. Uzak Doğu'nun usta şeflerinden Cheng Lu, yaptığı yemekleri yarışmacılara gösterdi ve aynısını yapmalarını istedi.

12 AĞUSTOS MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacılar eleme potasına gitmemek için en iyi sunumu yapmaya çalıştı. Günün sonunda ise eleme potasına giden isim belli oldu. 12 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef'te haftanın son eleme adayı Mert oldu.