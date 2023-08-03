MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!
Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak bu akşam yeni eleme adayları belli oldu. Çağatay ve Berker arasında eleme potasına girme heyecanı yaşandı. Azize ise dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 01:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 01:50