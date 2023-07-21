Haberler Magazin KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Olivier Megaton'un yönetmen koltuğuna oturduğu Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Kolombiyalı: İntikam Meleği filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2011 yapımı sinema filmi Kolombiyalı: İntikam Meleği dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:21 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:21
KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Robert Mark Kamen, Luc Besson'ın kaleme aldığı Kolombiyalı: İntikam Meleği filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sında başlar. Dokuz yaşındaki Cataleya, anne-babasının katledilişine tanık olur. Kendisi ise ölümden kıl payı kurtulur ve gangster olan amcası Emilio ile birlikte ABD'ye sığınır. Burada geçirdiği on beş yıl boyunca Cataleya, amcası tarafından bir kiralık katil olarak yetiştirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasının katilleri için hep bir kartvizit bırakacaktır: Kurbanlarının göğsüne çizdiği bir orkide...

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Zoe Saldana
  • Jordi Molla
  • Lennie James
  • Amandla Stenberg
  • Michael Vartan
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