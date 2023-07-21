KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Robert Mark Kamen, Luc Besson'ın kaleme aldığı Kolombiyalı: İntikam Meleği filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sında başlar. Dokuz yaşındaki Cataleya, anne-babasının katledilişine tanık olur. Kendisi ise ölümden kıl payı kurtulur ve gangster olan amcası Emilio ile birlikte ABD'ye sığınır. Burada geçirdiği on beş yıl boyunca Cataleya, amcası tarafından bir kiralık katil olarak yetiştirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasının katilleri için hep bir kartvizit bırakacaktır: Kurbanlarının göğsüne çizdiği bir orkide...