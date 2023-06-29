BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri (Ice Age) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

2002 yapımı Buz Devri, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri bu serinin başlangıç filmidir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri (Ice Age) filmi hakkında merak edilenler...

BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler.

Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid.

Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.

BUZ DEVRİ TÜRKÇE SESLENDİRME (DUBLAJ) KADROSU