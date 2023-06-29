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BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri (Ice Age) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı.Yönetmenliğini Chris Wedge ve Carlos Saldanha'nın üstlendiği 'Buz Devri' filminin konusu, karakterleri seslendiren sanatçıların kim olduğuna dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 13:12 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 13:14
BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri (Ice Age) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

2002 yapımı Buz Devri, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri bu serinin başlangıç filmidir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri (Ice Age) filmi hakkında merak edilenler...

BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan zavallı hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler.

Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid.

Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almaya and içmiş keskin dişli kaplan Diego da, istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.

BUZ DEVRİ TÜRKÇE SESLENDİRME (DUBLAJ) KADROSU

  • Ray Romano - Manfred (Ali Poyrazoğlu)
  • John Leguizamo - Sid (Yekta Kopan)
  • Denis Leary - Diego (Haluk Bilginer)
  • Goran Visnjic - Soto (Hakkı Ergök)
  • Jack Black - Zeke (Atilla Şendil)
  • Stephen Root - Frank / Start (Mazlum Kiper)
  • Diedrich Bader - Saber-Toothed Tiger (Aziz Güngör)
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