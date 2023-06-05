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SURVIVOR KİM ELENDİ? 5 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor yeni bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da son 5 için mücadele veren isimler, ilk olarak peş peşe ödül oyunlarına çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından ada konseyi gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 01:40
SURVIVOR KİM ELENDİ? 5 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Survivor yeni bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da son 5 için mücadele veren isimler, ilk olarak peş peşe ödül oyunlarına çıktı. Zorlu mücadelelerin ardından ada konseyi gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Detayları merak edenler yoğun olarak "Survivor'da kim kazandı, kim edendi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte Survivor yarışmasına veda eden isim ...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da pazartesi akşamı iki ödül oyunu gerçekleşti. İlk oyun öncesi takımlar belirlendi. Nefise, kırmızı takımı (Ertuğ, Osman Can) oluşturdu. Yusuf ise mavi takımı (Özgür, Cansu) belirledi.

Takımların netleşmesden sonra ödül oyunu oynandı. Ödülü kazanan takım TV keyfi ile birlikte yemek yedi. Öte yandan kazanan taraf televizyonların da sahibi oldu.

İki zorlu turu kazananan Kırmızı takım oldu.

SURVIVOR'DA ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU!

Eleme adayları Cansu, Özgür ve Ertuğ arasından Survivor'a veda eden isim Cansu oldu.

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