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JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick filminin oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

2014 yapımı John Wick filmi aksiyon sahneleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye hazırlanırken; sinemaseverler John Wick filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Yönetmen koltuğuna Chad Stahelski'nin oturduğu John Wick filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:30
JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick filminin oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstlendiği ve Keanu Reeves'in başrolünü üstlendiği aksiyon filmi John Wick, televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Emekiye ayrılmış bir ajanın intikam duygusunu anlatan 3 filmlik aksiyon serisinin dördüncüsünün 24 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanıyor. Dünya çapında büyük hasılat elde etmiş Amerikalı aksiyon filmini gören izleyiciler, John Wick konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve tarih hakkında araştırma yapıyor.

JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.

JOHN WİCK FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

  • Avi Dean Winters
  • Gregory Omer Barnea
  • Addy Bridget Regan
  • Charon Lance Reddick
  • Victor Toby Leonard Moore
  • Charlie David Patrick Kelly
  • Francis Kevin Nash
  • Kirill Daniel Bernhardt
  • Continental Doctor Randall Duk Kim
  • Kuzma Keith Jardine
  • Victor Toby Moore
  • Red Circle Marija Skangale
  • Mafya babası Tait Fletcher
  • Rus manken Elizabeth Saint
  • Banka çalışanı Stefanie Bari
  • Red Circle müşterisi Lysane Sanchez
  • Suikastçı Alex Ziwak
  • Dövmeli güvenlik görevlisi William Andrew Brewer
  • Rus tetikçi Tommy Bayiokos
  • Red Circle dansçısı Karen Nazarov
  • Red Circle güvenlik elemanı Roman Mitichyan
  • Mağaza kasiyeri Uzimann
  • Tetikçi Mack Kuhr
  • Red Circle müşterisi Samantha Crawford
  • Kulüpteki kız Inna Muratova
  • Harry Clarke Peters
  • Jimmy Thomas Sadoski
  • Bathroom Security J.J. Perry

JOHN WİCK FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Serinin ilk üç bölümü esas olarak New York City bölgesinde ve çevresinde geçse de Wick'in intikam ve yeniden emeklilik yolculuğunda uluslararası seyahat etmesiyle, ikinci filmde Roma'ya adım attı. Hatta kısa bir süre, üçüncü bölümde Fas'a kaçtı.

John Wick'in ilk bölümü ise 2014 yılında çekilerek vizyona girdi.

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