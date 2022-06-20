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ÇILGIN JOE (CRAZY JOE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği 2013 yapımı Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:38
ÇILGIN JOE (CRAZY JOE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Çılgın Joe (Crazy Joe) filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Çılgın Joe (Crazy Joe) filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2013 yapımı aksiyon filmi Çılgın Joe (Crazy Joe) detayları haberimizde...

ÇILGIN JOE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Joey Jones, Afganistan'da kendi biriminin bir top atışıyla paramparça olmasına tanık olduğundan beri Londra sokaklarında yaşamaktadır. Bir yandan geçmişini unutmaya, bir yandan da yeni problemlerden uzak durmaya çalışmaktadır. Acımasız bir çeteden kaçarken Covent Garden'da zengin bir adamın dairesine girer ve üst sınıf kimliğine bürünür. Joey arkadaşı ve sponsoru Rahibe Cristina ile günah çıkarmaya giderken, hamile kız arkadaşı bir nehirde ölü bulunur. Bu olay üzerine Joey bu cinayetin sorumlusunu bulmak için Çin mafyasındaki bağlantılarını kullanmak zorunda kalır. Joey adaleti sağlayana kadar durmayacaktır.

ÇILGIN JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jason Statham
  • Agata Buzek
  • Vicky McClure
  • Benedict Wong
  • Victoria Bewick
  • David Bradley
  • Danny Webb
  • Siobhan Hewlett
  • James Bye
  • Lee Asquith-Coe
  • Macey Chipping
  • Ian Pirie

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