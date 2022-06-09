TARZAN EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Tarzan Efsanesi (The Legend of Tarzan) filminin oyuncuları kimler, film nerede çekildi?

2016 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan 'Tarzan Efsanesi' filmi için geri sayım başladı, televizyon ekranlarında yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Tarzan Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Tarzan Efsanesinin oyuncuları kimler? İşte The Legend of Tarzan filmine dair detaylar...

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Tarzan Efsanesi, İngiltere'nin yanı sıra İtalya'nın Dolomoti Dağları'nda ve Afrika'nın Gabon Cumhuriyeti'nde çekildi ve aksiyon sahneleriyle hafızalara kazındı.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal bir insan gibi yaşamaya başlayarak İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte soylu yaşam sürdürmektedir.

Bir gün, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilen Tarzan'ın, burada Leon Rom tarafından kurulan tuzaktan haberi yoktur.

Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekmektedir...

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarzan Efsanesi'nin oyuncu kadrosu şöyle: