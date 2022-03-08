Baba 4. bölüm İZLE 📺 Show TV Baba 4. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE!

Baba dizisinin 4. bölümü ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan Baba dizisinin 4. yeni bölümünü kaçıranlar şimdi arama motorlarında "Baba 4. bölüm izle", "Baba son bölüm izle", ve "Baba 4. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Baba dizisinin 4. yeni bölümüyle ilgili bilgiler ve Baba 4. bölüm izleme linki...



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BABA DİZİSİNİN KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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BABA'NIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

Baba dizisi oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi isimler yer alıyor.

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