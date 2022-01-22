📺 Gönül Dağı 48. bölüm İZLE - Gönül Dağı son bölüm TEK PARÇA İZLE

TRT 1'in beğenilen dizisi Gönül Dağı 48. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin 48. bölüm full izle bilgileri araştırılıyor. Gönül Dağı dizisinin 48. bölümünde Ramazan ve Asuman arasında yaşananlar gündem oldu. İşte Gönül Dağı 48. bölüm bilgileri ve izleme linki...



👉 GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



👉 GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN





GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM KONUSU NE?

Münir'in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi?

İcatların parasını toplayamayan amca oğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amca oğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?



👉 GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



👉 GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN





Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?



👉 GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



👉 GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN