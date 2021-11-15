Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 20. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kalp Yarası dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Kalp Yarası dizisinin 15 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kalp Yarası son bölüm bilgileri...

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KALP YARASI 20. BÖLÜM KONUSU

"AYŞE, KORKMA BEN BURADAYIM"

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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KALP YARASI HAKKINDA

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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