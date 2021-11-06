Travis Scott konserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çıktıktan kısa süre sonra tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için konser alanına akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaşanan kargaşa sonrası, 50 bin kişinin katıldığı festival alanı büyük bir trajediye sahne oldu.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan izdiham sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, gün boyunca küçük sıyrıklar ve morluklar da dahil olmak üzere 300'den fazla kişiye ilk yardım müdahalesinde bulunulduğunu açıkladı.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena yaptığı açıklamada, rapçi Travis Scott performans sergilerken kalabalığın sahneye doğru sıkıştırıldığını belirterek, "Kalabalık sahnenin önüne doğru sıkışmaya başladı ve bu paniğe neden oldu. İnsanlar düşmeye, bilinçsizleşmeye başladı bu da ek bir panik yarattı." dedi.







17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gösteri, insanların yaralanmaya başlamasından kısa bir süre sonra iptal edildi. Yetkililer 11'i ani kalp durması yaşayan 17 kişiyi hastaneye naklettiklerini söyledi.

Festivale yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtildi.





SAHNEDEN MÜDAHALE ETTİ AMA FAYDASI OLMADI

Travis Scott, olaylar meydana geldiğinde sahnedeydi ve sahnenin yakınında hayranların sıkıntı içinde olduğunu gördüğünde konseri bir kaç kez durdurdu ancak faciaya engel olamadı.

NRG Park'taki Astroworld Festivali'ne tam saat 2:00'de vardığımızda kapılardan bir izdiham çıktı.

Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişini imha etti. İnsanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı.



