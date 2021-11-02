Masumlar Apartmanı 45. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm izle full

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 45. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Gülben'in psikiyatri merkezine gidip 'Beni düzeltebilir misiniz?'' demesi damga vurdu. İşte Masumlar Apartmanı son bölümüne dair detaylar...

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

Masumlar apartmanı son bölüm izle:

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani/bolum/45-bolum