Yargı SON BÖLÜM İZLE - Yargı 6. bölüm CANLI İZLE (KANAL D)

Yargı 6. BÖLÜM CANLI İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 24 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek Yargı 6. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 6. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin , tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor!www.kanald.com.tr/canli-yayin

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 24 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek Yargı 6. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 6. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor!





Yargı 6. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

Yargı 6. Bölüm Fragmanı yayında! Ceylin, tuzak sonrası Engin ile karşılaşıyor!

Ceylin, katilin en yakın arkadaşı Engin olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Suratına hiç bir şey olmamış gibi bakması onu deli eder. Öfkeden kuduran Ceylin'i sakinleştirmek ise, Ilgaz'a düşer; çünkü, Engin'in katil olduğunu kanıtlayabilmek için yeterli delillerin oluşturulması ve ona bu durumu hissettirmemeleri gerekmektedir. Ceylin, Engin'e "Katil!" diye bağırmamak için kendisini zor tutar.

Bu sırada İnci'nin öldüğü gece Çınar'ın nerede olduğu netleşir. Bu delil onu serbest bırakmaya yeter. İnci'nin anne ve babası ise, Çınar'ın katil olduğuna yüzde yüz emindirler ve serbest kalması onları derinden yaralar. Ceylin'in babası Zafer, silahla Çınar'ın karşısına dikilir. Cezasını kendisi verecektir.

Ceylin, Engin ile yüzleşecek mi? Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak? Zafer, Çınar'ı vuracak mı?

Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!





Yargı 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar/yargi-6-bolum-fragmani-2-ceylin-ve-engin-karsi-karsiya



Yargı 5. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-5-bolum-5-bolum-full-izle