Şoray Uzun kimdir? Nereli? Erman Toroğlu taklidi yapan oyuncu hangi dizilerle rol aldı? İşte detaylar...

A Spor'da yaptığı Erman Toroğlu taklidi ile yeniden gündeme oturan ünlü oyuncu Şoray Uzun, şu sıralar arama motoru Google'da en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Seksenler dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Şoray Uzun'a dair bilmeniz gerekenler haberimizin detaylarında...

ŞORAY UZUN KİMDİR?

Şoray Uzun, 9 Haziran 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya gelmiştir. Bulgar zulmünden kaçmak için ailesiyle birlikte 5 yaşındayken 1972 yılında Adana'ya göç etmiştir. Adana'nın Yavuzlar Mahallesi'nde büyüyen Şoray Uzun'un adı; Annesi ona hamileyken, babası Türkan Şoray'ın bir filmini izledikten sonra "Kızım olursa adını Türkan, oğlum olursa da Şoray koyacağım." diyerek koymuş ve böylece Şoray olarak kalmış.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezundur. Üniversitenin Radyo-TV Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Soray Uzun, bir dönem polis muhabirliği yaptı. Bir dönem de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmış, dizi film ve tiyatro oyunculuğu yapmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1987 yılında yayınlanan Belene dizisiyle geçen Şoray Uzun; Seksenler dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle tanınmaktadır. Bir dönem "Şoray Uzun Yolda" adlı, eğlence programında sunuculuk yapan Uzun, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Elçin Uzun ile evli olan sanatçının 2 erkek çocuğu vardır.

Şoray Uzun'un rol aldığı diziler ve filmler:

Yönetmen:

1996 – Süt Kardeşler

Senaryo:

1996 – Süt Kardeşler

Oyuncu:

2020 – Ev Yapımı (TV Dizisi)

2019 – Seksenler (Ahmet) (TV Dizisi)

2012 – 2017 – Seksenler (Ahmet) (TV Dizisi)

2016 – Pamuk Prens (Sinema Filmi)

2014 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Programı)

2013 – Çocuklar Duymasın (Burhan) (TV Dizisi)

2005 – Sonradan Görme (Bülent) (TV Dizisi)

2002 – Öyle Bir Sevda ki (TV Filmi)

2001 – Derman Bey (TV Dizisi)

2000 – Zülküf ile Zarife (TV Filmi)

2000 – Bizim Çocuklar (TV Dizisi)

1999 – Köstebek (2) (TV Dizisi)

1998 – Cumhuriyet (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Elvis Presley) (TV Dizisi)

1997 – Baskül Ailesi (Güven) (TV Dizisi)

1996 – Süt Kardeşler (TV Dizisi)

1995 – Evdekiler (Levent'in kayınbiraderi ) (TV Dizisi)

1995 – Bizim Ev (Doktor / Kemal Denizbey) (TV Dizisi)

1994 – 1998 – Kaygısızlar (Kültigin (TV Dizisi)

1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)

1993 – Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1992 – Romeo Ve Juliet (Kısa Film)

1992 – Mahallenin Muhtarları (Ferhat) (TV Dizisi)

1992 – Karşı Show (TV Dizisi)

1992 – Denize Hançer Düştü (Sinema Filmi)

1989 – İz Peşinde (Faruk) (TV Dizisi)

1989 – Gençler (TV Dizisi)

1988 – Salıncakta Üç Kişi (Dans öğrencisi) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnızlık Bir Şarkıdır (Sinema Filmi)

1987 – Belene (Bulgar Askeri) (TV Dizisi)