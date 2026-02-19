Guilherme kadro dışı

Konyaspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Guilherme Sitya’yı kadro dışı bıraktı. Yapılan açıklamada, ‘’futbolcumuz Guilherme Sitya’nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca birinci kaptan Adil Demirbağ’a, ikinci kaptan ise Deniz Türüç olmuştur” denildi.
