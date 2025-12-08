Körfez’de gol sesi yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kıran kırana oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, bu maçtan 1 puanla ayrılarak lacivert-beyazlı kariyerine beraberlikle başladı. Yeşil-siyahlıların ligdeki yenilmezlik serisi ise 4 maça çıktı. Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 19, Kasımpaşa ise 14 yaptı. Süper Lig'de gelecek hafta Kocaelispor Karagümrük deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.