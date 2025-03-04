Diriliş Konya

Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından birisine sahne oldu Konya... İki takım da temkinli bir futbolu tercih ederken, Konya alt sıralardan kurtulmak Trabzonspor ise yükselişini sürdürmek istiyordu. Bu nedenle tutuk geçen ilk yarıda iki takım da istediği pozisyonları bulamadı ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda bordo-mavililer zorunlu oyuncu değişikliklerine giderken, iki takım da bir nebze olsun hareketlendi.

VAR UYARISIYLA PENALTI

Ancak 90 dakika golsüz eşitlikle geçilirken uzatmalarda saha bir anda karıştı. Ceza alanı içerisinde Lundstram'ın eline çarpan pozisyonda penaltı bekleyen yeşil-beyazlılar, uzun bir VAR incelemesinin ardından beyaz noktaya gidebildi. Bu arada futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, kazanılan penaltıda topun başına geçen isim Umut oldu. Topu filelere gönderen Umut, takımına 3 puanı getirirken Konya puanını 28'e yükselterek rahat bir nefes aldı.

İLK KEZ BEYAZ NOKTADA

Konyaspor bu sezon ilk kez penaltı noktasına gitti. Uzatmalarda Lundstram'ın eline çarpan pozisyon sonrasında beyaz noktaya ilk kez giden Konya, Umut ile golü buldu. Mücadele bitiminde konuşan Umut, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.

UÇAR: BÖYLE DEVAM

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor galibiyetinin ardından konuştu. Kazanmaya devam etmeleri gerektiğini belirten Uçar, "Uzatmalarda çok puan kaybettik ama ilk defa uzatmalarda gol attık. Konya şehrine, hayırlı olsun. Umarım bundan sonra ivmemiz devam eder" dedi.