Frikiklere devam

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 frikik golüyle dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'un Brezilyalı yeni transferi Pedrinho, Konya'da iz bırakmak istediğini söyledi. 27 yaşındaki sol açık, "Konyaspor'a, takımıza yardım etmek ve burada olmak mutluluk veriyor. Konyaspor'a geldiğimde burada bir etki oluşturmak istiyorum. Burada bir pozitif etkim olmasını istiyorum. Antrenmanlarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Geleceğin neler göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Frikikten goller atmaya devam edeceğim. Neymar ve Ronaldo'yu örnek alıyorum" dedi.

GUİLHERME SAYESİNDE GELDİM

Pedrinho, Konyaspor'a transfer sürecini anlattı. Konya'ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Brezilyalı sol açık, "Konya'ya gelmeden önce bu güzel şehir hakkında bilgim yoktu. Guilherme ile konuştum. Guilherme ile görüştükten sonra Konya projem başladı. Tabii ki buraya gelmekten çok mutluyum, Konya'yı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Konyaspor gibi bir takımda forma giymekten çok mutluyum, çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.