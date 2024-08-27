Haberler Konyaspor

Frikiklere devam

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 frikik golüyle dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'un Brezilyalı yeni transferi Pedrinho, Konya'da iz bırakmak istediğini söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Frikiklere devam

Süper Lig'de ilk 3 haftada 2 frikik golüyle dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'un Brezilyalı yeni transferi Pedrinho, Konya'da iz bırakmak istediğini söyledi. 27 yaşındaki sol açık, "Konyaspor'a, takımıza yardım etmek ve burada olmak mutluluk veriyor. Konyaspor'a geldiğimde burada bir etki oluşturmak istiyorum. Burada bir pozitif etkim olmasını istiyorum. Antrenmanlarıma tüm hızıyla devam ediyorum. Geleceğin neler göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Frikikten goller atmaya devam edeceğim. Neymar ve Ronaldo'yu örnek alıyorum" dedi.

GUİLHERME SAYESİNDE GELDİM

Pedrinho, Konyaspor'a transfer sürecini anlattı. Konya'ya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Brezilyalı sol açık, "Konya'ya gelmeden önce bu güzel şehir hakkında bilgim yoktu. Guilherme ile konuştum. Guilherme ile görüştükten sonra Konya projem başladı. Tabii ki buraya gelmekten çok mutluyum, Konya'yı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Konyaspor gibi bir takımda forma giymekten çok mutluyum, çok keyifliyim" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'ye Hollandalı sol bek! Ferdi'nin yerine gelecek
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
DİĞER
Ünlü şarkıcı Alişan konserinde Filistin'i unutmadı! "İnsanlık bir gün utanacak"
CHP'li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy'deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı “Basit Onarım Belgesi” üzerinden yapılmış
Galatasaray'dan çifte hamle! Sol bek ve kanat...
F.Bahçe'den Dorgu için dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:39
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:38
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 00:00
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 23:56
Fırtına'da ayrılık açıklandı! Fırtına'da ayrılık açıklandı! 23:21
Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu 23:21
Daha Eski
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi 23:21
Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! Buruk'tan Davinson ve Muslera açıklaması! 23:21
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 23:21
Trabzon'dan flaş Fountas kararı! Trabzon'dan flaş Fountas kararı! 23:21
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 23:21
F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a o yıldızdan şok haber! 23:21