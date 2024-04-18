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Sokol Cikalleshi Konyaspor tarihine geçti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Sokol Cikalleshi, yeşil-beyazlıların ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu olmayı başardı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 12:20
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Sokol Cikalleshi Konyaspor tarihine geçti!

Ligde 36 puanla 15. sırada yer alan Konyaspor'da skora en çok katkı yapan oyuncuların başında Sokol Cikalleshi geliyor.

Arnavutluk'ta milli formayı da terleten Cikalleshi, Türkiye'deki kariyerinde Akhisarspor, Göztepe, Osmanlıspor ve Başakşehir takımlarında da forma giydi.

Yeşil-beyazlılara 2020-2021 sezonunda imza atan golcü oyuncu, ligde 35 maçta 8 gol ve 3 asistle takımına katkı verdi. Cikalleshi, 2021-2022 sezonunda ise 34 maçta 10 gol ve 2 asistle takımına puanlar kazandırdı. 33 yaşındaki golcü oyuncu 2022-2023 sezonunda 2 maça çıktı.

BAJIC'İ GEÇTİ

Suudi Pro Lig'de Al-Khaleej takımında kiralık oynayan ve sezon başında yuvasına dönen Arnavut golcü, 27 maçta 11 gol, 5 asistle takımına katkı vermeye devam ediyor.

Süper Lig'de Konyaspor formasıyla çıktığı 98 maçta, 29 gol atan Cikalleshi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2019-2020 sezonlarında 91 maçta 26 gol atan Bajic'in önüne geçti.

Cikalleshi, 20 Nisan'da sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasında da takımına galibiyet getirmek için ter dökecek.

Düşme hattından uzak kalmak için her puanın oldukça önemli olduğu haftalarda Cikalleshi, hem takımını sırtlamak hem de kulübün ve taraftarın gönlüne adını yazdırmak için mücadele verecek.

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