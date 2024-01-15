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TRANSFER HABERİ - Emmanuel Boateng TÜMOSAN Konyaspor'da

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Elfsborg forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile anlaşma sağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:54
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TRANSFER HABERİ - Emmanuel Boateng TÜMOSAN Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Elfsborg forması giyen Ganalı futbolcu Emmanuel Boateng ile anlaştı.

Konya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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